周一亞洲天然橡膠期貨多數收跌；因日本的核心機械訂單利空因素打壓，為四個月來首次呈降，反應出服務業的需求前景仍處低迷，市場尚未從COVID-19限制的打擊中復甦，致賣壓湧現，日本期膠跌逾1%。

大阪OSE交易所-指標8月期貨跌1.3%，報每公斤272.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨漲0.4%，報每公斤245.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌1%，收於每噸15115元人民幣。

亞洲現貨市場也全面下跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌0.9%，報每公斤72.55泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌近0.3%，報現貨價每公斤180.8美分。

分析師表示，泰國橡膠管理局已實行保價措施，以穩定橡膠價格，局長Prapan Boonyakiat先生表示，今年橡膠價格呈現成長趨勢，全球市場情況反映出橡膠價格能夠穩定上升；因新冠疫情影響，新鮮乳膠和加工乳膠的價格較3-4年前有所提高，而為膠農和膠農機構延長新鮮乳膠的保存期限，使其從原來的4-5天延長至1-2個月。(商品行情網)

(時報資訊)