據了解，受新冠病毒感染率持續增加，德國防疫封鎖情勢預計將延續至4月，市場擔憂油品需求下降，拖累油價重回跌勢；周一(3/22)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.46美元，報每桶60.96美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.21美元，報每桶64.32美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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