《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/03/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，受新冠病毒感染率持續增加，德國防疫封鎖情勢預計將延續至4月，市場擔憂油品需求下降，拖累油價重回跌勢；周一(3/22)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.46美元，報每桶60.96美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.21美元，報每桶64.32美元。(商品行情網) 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 《國際社會》疫情再失控 大馬尼拉22日起社交趨嚴2周 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #新冠病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》掛牌首日 AES-KY飆漲逾倍 09:262021/03/22 財經 里昂證打氣：看長不看短 04:102021/03/22 財經要聞 亞洲首家創櫃薄膜模具廠 宏泰：訂單已看到第三季 04:102021/03/22 產業特刊 亞洲財管 數位工具扮利器 04:102021/03/22 金融．稅務 新興市場債 分批低接 04:102021/03/22 投資理財 萬六攻防 專家：拉回是買點 04:102021/03/22 證券．權證 電動機車市占 光陽樂觀看升 04:102021/03/22 社會新聞 人氣旺 股東數94萬再創高 04:102021/03/22 財經要聞 《台北股市》土洋角力 台股掌握波動操作＆類股輪動 09:092021/03/22 財經 貨櫃三雄海賺 護國艦隊成形 04:102021/03/22 財經要聞 陸疾控主任高福：希望2022年初實現群體免疫 09:472021/03/22 兩岸 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 景氣太好 基本工資漲聲響起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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