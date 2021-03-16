蘇花公路台9線115K蘇澳段，今（16）日下午4時發生一輛遊覽車疑似沒有煞車直接撞山壁事故，造成車內至少35人輕重傷，5人死亡。宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲民眾報案，立即出動第二大隊、蘇澳、南澳、觀音分隊救災人車前往救援，同時啟動大量傷病患機制，並陸續加派其他分隊、民間救護車前往救援，抵達現場時，受傷乘客均離開車內，臉滿鮮血坐驚恐坐在地上等待救援。

受傷乘客滿臉鮮血坐在車外等待救援。（圖／民眾提供）

據了解，發生車禍的是新店區復興里里民活動，全團搭乘遊覽車到花蓮進行2天1夜遊，事發時由花蓮返台北，行經台9線115K蘇澳東澳段時，疑似遊覽車沒有煞車，直接撞上山壁，再彈回撞上護欄，因撞擊力道極大，遊覽車的車體破大洞、玻璃粉碎，受傷的乘客有人滿臉鮮血坐在地上等待救援。

受傷乘客哀嚎坐地等待救援

宜蘭縣政府衛生局目前已經啟動大傷應變措施，蘇澳榮民醫院接收3名患者， 羅東聖母醫院也動員1台救護車及外科醫師護理人員前往現場，另外有5台民間救護車前往救援。目前現場交由消防局指揮調度，後續傷患資料會由消防局彙整提供。

(中時新聞網)