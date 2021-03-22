呼籲掃墓民眾配合遵守四不二記得，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」。（姜霏翻攝）

清明將至，民眾前往墓地掃墓祭祖時，常會燃燒冥紙、香燭及施放爆竹等，若稍有不慎，即有引發火災的可能，為加強轄區消防分隊針對公墓及類似場所搶救處理能力，以及提升消防同仁針對相關災害搶救效率。

桃園市政府消防局第三大隊大園、竹圍分隊於22日上午，在大園生命紀念館辦理公墓火災搶救演練，消防人員及義消針對公墓火警的特性，除了佈署水線滅火外，在車輛不易抵達的位置尚可利用火把、揹負式水滅火器及農用揹負式噴霧器等方式進行搶救，迅速控制並撲滅火勢。

桃園市政府消防局鑑於以往清明期間常因掃墓引發山林、雜草火警，為提醒民眾在掃墓之際也要隨時做好火災預防的工作，於22日至4月5日止將加強執行本市墓地巡邏、警戒、宣導等工作，並針對重要公墓地區，訂定防護計畫，實施兵棋推演，以防範公墓火災發生。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長殷明坤特別呼籲掃墓民眾配合遵守四不二記得，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」，以免發生危險。

(中時 )