淘帝-KY風暴延燒，16日晚間應證交所要求召開重大訊息說明會，針對該公司能否在3月底前檢送2020年合併財務報告，淘帝財務長陳建瑋表示，該公司與會計師事務所尚未正式簽訂委任書，「無法確認出具查核意見的時間」。3/18起被打入全額交割股，且一旦限期內無法公告申報，依證交法相關規範，淘帝恐將被暫停交易！

大陸童裝品牌業者淘帝近期風波不斷，不僅營運表現及股價重挫，簽證會計師去年6月以來也已兩度更換，先是從四大會計師事務所「勤業眾信聯合會計師事務所」換成「德昌聯合會計師事務所」，去年12月德昌主動終止委任後，淘帝遲遲未找到簽證會計師。直到上周五(3/12)淘帝才公告，該公司委任新會計師事務所及簽證會計師。

不過，距離年報公告申報時間已相當緊迫，陳建瑋16日在重訊說明會上表示，該公司3/12董事會才通過並重訊公告委任「信永中和聯合會計師事務所」，依據審計公報規定，新的會計師事務所要在收到前任會計師回函後，才會向淘帝出具委任書，因此雙方尚未正式簽訂委任書，目前無法確定出具查核意見的時間。

依據證交所營業細則第50條第5款，上市公司「未依法令期限辦理財務報告或財務預測之公告申報者」，將依證交法第147條規定停止其買賣，並報請主管機關備查。不過，陳建瑋強調，信永中和聯合會計師事務所已向前任會計師寄出「前任會計師詢問函」及「懇請協助借閱會計師底稿的工作函」，且據他們了解對方已收到函文，目前尚待前任會計師回覆。

淘帝去年前三季歸屬於母公司稅後淨損13.71億元，累計每股稅後虧14.44元，相較於2019年前三季每股賺7.81元，營運表現落差甚大。就連該公司日前宣布將切入醫療領域，預計透過子公司盛仁達收購關係人源盛公司的口罩生產設備及業務，開發平面口罩、防護衣、N95口罩等，3/12也公告「暫緩執行」，公司後市發展尚未明朗。

(工商 )