在中美高級別官員會晤前夕，外媒報導，美國高級政府官員於美東時間16日表示，美國認為15日當周將以越來越強硬的立場與中國進行對話，並將對中國在一系列問題上的做法表示深度關切，包括人權問題。

路透報導，上述官員指出，如果中方想改善兩國關係，美方希望看到中方的行動而非言語。美方將對中國對待新疆穆斯林和香港民主抗議者，以及對美國盟友和夥伴的經濟脅迫與對台灣的做法表示深度關切。

官員指出，美方並不期望這次會議能達成具體的談判成果，但會表明美方認為中方需要改變其路線的具體領域。中方在兌現諾言方面的過往記錄非常差，「美國不希望中國誤判我們對其極有問題行為所採取的堅決立場」。

官員表示，期待與擁有實力成為美方一大競爭對手的中國進行友好、堅定且非常坦率的會談。官員又指，拜登政府以團結一致的堅定立場對待中國，不會讓中國在美國政府內部搞分化。

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