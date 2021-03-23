美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天將在布魯塞爾的首度正式訪問行程中展開魅力攻勢，致力重建美國和北大西洋公約組織（NATO）盟邦以及與歐洲聯盟的關係。

法新社報導，這位華府最高層級外交官將參與兩天的北約外長會議，並與歐盟首長會談，試圖修補前總統川普任內的緊繃關係。

川普政府與塔利班（Taliban）敲定5月1日為美軍撤離期限後，有關北約在阿富汗9600名駐軍的未來問題，列入布林肯和北約的重要討論議程。

北約盟邦正在等待美國新任總統拜登做出是否遵守該撤軍日期的決定。一般預料，布林肯不會做出具體宣布。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上說：「沒有簡單的抉擇，不排除任何選項。」「安全情勢很艱難，我們會採取所有必要措施維持部隊安全。」

拜登上週表示，華府要在這個迫在眉睫的最後期限撤軍，勢必相當「困難」。

北約盟邦先前表示，願意在阿富汗延長留駐，如果華府也決定這麼做的話。目前美國在阿富汗派駐約2500 名美軍，美國的支持對於維持北約任務而言非常重要。

美國助理國務卿瑞克（Philip Reeker）表示，將在對的時機與，北約盟邦一起撤離。

而在歐盟，布林肯預定與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），商議包括俄羅斯與中國在內的緊迫挑戰。

華府亟思爭取布魯塞爾支持，加入民主聯合陣線共同因應不斷崛起的中國。

(中央社)