客家委員會客家文化發展中心29日辦理史蹟調查活動，探勘銅鑼鄉吳氏宗祠現場，挖掘乙未戰爭事蹟。（客發中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

客家委員會客家文化發展中心去年7月委託國立聯合大學辦理「1895年乙未戰爭—苗栗縣境內戰役調查研究計畫」，29日客家委員會主委楊長鎮等人前往苗栗市營頭崠及銅鑼鄉吳氏宗祠勘查，了解乙未戰爭苗栗兩大戰役遺址之一營頭崠相關史蹟及環境。

客家文化發展中心表示，繼去年8月於苗栗竹南尖筆山舉辦「1895年乙未戰爭尖筆山之役─戰場尋跡」史蹟調查活動後，29日楊長鎮、客家文化發展中心主任何金樑、國立聯合大學客家研究學院院長林本炫，以及苗栗市長邱鎮軍、銅鑼鄉長謝昌年等人前往苗栗市營頭崠及銅鑼鄉吳氏宗祠現場進行探勘。

營頭崠地處海拔152公尺，北臨後龍溪東接苗栗平原，居高臨下，為苗栗市重要的戰略據點，亦為1895年乙未戰爭苗栗縣兩大戰役戰場之一，而銅鑼鄉吳氏宗祠則為年抗日義軍統領吳湯興家族的宗祠，其號召鄉里組織義軍抵抗，在與日軍雙方戰力懸殊的況下，仍帶領義軍視死如歸，奮勇作戰，保家衛國的英勇表現足為後世景仰。

楊長鎮表示，客家委員會重視有關乙未戰爭的研究，以及客家在乙未戰爭中的文物史蹟調查，希望透過研究計畫，重新走訪古戰場，在豐厚的歷史研究基礎上，結合地方政府的力量，讓民眾有機會重新了解這段歷史。

林本炫說明，目前研究已累積豐碩成果，將持續進行田野調查和民間耆老訪談，深入挖掘乙未戰爭事蹟，致力典藏文史資料，並能將「苗栗市營頭崠」和「銅鑼鄉吳氏宗祠」成為緬懷先人奮勇抵抗的重要史蹟。

(中時 )