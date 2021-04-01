在貿易戰和科技戰的背景之下，美中之間的關係持續惡劣，美國新舊政府的交替並未改善兩國之間關係，不僅如此，據美國銀行（American Bank）透露，隨著氣候變遷成為未來經濟和政治的主軸，氣候戰爭可能將成為繼美中貿易戰、科技戰之後的第三場戰役。

根據《CNBC》報導，美銀ESG研究小組援引外媒新能源財經數據顯示，在2010年至2020年間，大陸在能源轉型的投資要超出美國不少，達到將近2比1的比例。

美銀研究部總經理Haim Israel表示，隨著氣候變遷問題將成為未來十幾年經濟和政治的主題，氣候戰爭有可能在美中之間一觸即發，成為繼貿易戰、科技戰之後，成為第三場影響全球的戰役；而據美銀分析師指出，其中在氣候變遷中構成衝突的元素包含「供應鏈優勢、以國內為主的製造政策、人權法治和與碳相關的貿易關稅」。

Israel在2月份的研究報告中指出，氣候問題不僅體現在地球環境上，氣候戰略同樣也是實現「全球霸權」的途徑，在本世紀，受氣候的經濟影響恐達69兆美元，以及每年增加４兆美元的能源轉型投資；此外，能源獨立性和供應鏈控制也與地緣政治息息相關，並且與將於2030年需求達到巔峰的石油有所連接。

Israel補充，如今電動車市場大熱，而目前約50%的石油分配給運輸市場，而其中汽車佔很大的一部分，意味著將來擁有電動車技術的人將佔很大的優勢。

據前美國助理貿易代表布羅德曼（Harry Broadman）表示，民主國家之間的投資和貿易做的相當不錯，但在研發方面相對差了不少，大陸在這方面就做得不錯，非常有競爭力；除此之外，大陸也承諾在2060年前實現零碳排放量，據高盛數據顯示，實施零碳排的國家只佔全球總排放量不到一半，而大陸又佔其中的三分之二。但布羅德曼也強調，這的確是一個艱難的任務，而目前大陸是全球最大的汙染國家，佔全世界CO2（二氧化碳）排放量30%，為美國的2倍多。

布羅德曼進一步說明，若大陸與G7國家技術有所脫節，那將有「以大陸為準」和「以G7國家為準」的兩套標準，然而，從經濟角度看來，世界上只會有一種標準，無論誰在這場競爭當中取得頭籌，都將佔市場領先地位，但G7尚未展開合作行動。

(中時新聞網)