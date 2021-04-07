上銀科技來自半導體、5G、自動化設備及工具機等產業訂單持續湧現，前三季線性滑軌及滾珠螺桿等傳動系統元件訂單全都滿載，部分產品下單到出貨交期長達5-6個月。

上銀科技7日公布3月合併營收攀升至21.6億元，年成長59.22％；第一季合併營收59.92億元，年成長65.8％，雙雙締造同期次高，優於法人預估第一季合併營收54億元，年增幅逾五成。上銀表示，營收是美中貿易戰及新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。

上銀去年底取消給予客戶價格優惠，雖未回到2017、2018年價格高峰水準，但今年分次調漲報價效應，2月起對營收貢獻開始顯現，3月合併營收回升至20億元以上，之後出貨將逐季成長。大部分滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件訂單第三季滿載，依據不同產品線，部分規格產品下單到出貨延長至3～4個月，部分產品交期仍維持5～6個月。

(工商 )