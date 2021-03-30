南投縣仁愛鄉互助村、北港溪上游一處深潭，日前有部落青年前往戲水時，赫然發現潭中有無頭的人體軀幹和一支大腿骨，驚嚇之際向警方報案，警方29日將骸骨打撈上岸，送到南投殯儀館冰存，再進一步調查釐清身分及案情。
北港溪上游有一處崩塌的水泥護岸，下方形成深潭，當地民眾經常前往釣魚、戲水；幾位部落年輕人，28日到深潭戲水，卻在潭中發現疑似人體骨骸，隨即向警方報案。
由於當時天色已晚，因此，警方在29日進行打撈作業，並將骸骨送到南投殯儀館冰存，進行相驗釐清案情。
(中時 )
南投縣仁愛鄉互助村、北港溪上游一處深潭，日前有部落青年前往戲水時，赫然發現潭中有無頭的人體軀幹和一支大腿骨，驚嚇之際向警方報案，警方29日將骸骨打撈上岸，送到南投殯儀館冰存，再進一步調查釐清身分及案情。
北港溪上游有一處崩塌的水泥護岸，下方形成深潭，當地民眾經常前往釣魚、戲水；幾位部落年輕人，28日到深潭戲水，卻在潭中發現疑似人體骨骸，隨即向警方報案。
由於當時天色已晚，因此，警方在29日進行打撈作業，並將骸骨送到南投殯儀館冰存，進行相驗釐清案情。
(中時 )
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