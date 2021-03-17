家住台南市安定區的一名68歲老翁，趁著家人不注意之際，獨自步行外出，身上只穿著單薄T恤，17日晚19時許於新吉工業區內不知何去何從，一旁務農民眾見狀向警方報案。

台南市善化警分局海寮派出所警員李華軒獲報到場後，為避免老翁繼續受寒，趕緊將發抖的老翁帶上車，並表示自己一人獨居，平常由其兄弟姊妹照顧生活起居，下午自行外出，並未告知家人，警方先將老翁載回派出所關懷了解並提供熱茶讓其飲用休息。

待身子逐漸暖和後，老翁才好不容易能緩緩開口描述，警方耐心將片段字句拼湊，並透過人臉辨識系統聯繫到家人，家屬獲悉後十分激動，隨即趕至派出所，警方除安撫著急的家屬，還細心提醒要幫老人家帶外套，家屬對警員李華軒深表感謝。

善化分局提醒民眾，發展遲緩兒童及少年、失智老人、精神病患及身心障礙者等，均屬於易發生失蹤或意外之高危險群，為保障其人身安全與權益，可將其指紋建檔，以便在發生失蹤或意外時，警察機關可進行指紋比對，以迅速確認身分，幫助返家，呼籲民眾有需求可多加利用，以利警方快速聯繫到家屬。

(中時 )