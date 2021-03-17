訴求保費便宜、可作為安排人生最後一哩路的小額終老保單，也可附加生前契約。台灣人壽17日表示，其網路投保的小額終老保單「新e點愛」及「新傳愛」小額終老壽險，開放可彈性搭配小額傷害險、禮殯實物給付附約，訴求保費便宜、免體檢，有助保戶將保障提高、且更完整。

金管會已宣布，從今年7月1日起，小額終老保單將拉高投保限額，從最早一人限投保一張、保額最高30萬元，之前已拉高到可投保二張、最高保額50萬元，7月之後可買第三張，最高保額拉高到70萬元，同時第六回合生命表將上路，終身壽險保費可望更便宜，台壽建議保戶可利用小額終老保單，用相對平實的保費，去拉高基本的壽險保障。

台壽強調其網路投保的小額終老壽險，是壽險業首家網路投保開放可附加小額傷害險，近三年新契約件數及保費都是壽險業第一名。

台壽分析會投保小額終老保單的保戶，年齡以41到50歲占比最多，達46％，其次是31到40歲，佔24％；若以職業來看，則是善於精打細算的金融及顧問服務業最多，佔37％；其次家庭主婦及退休人員約佔10％；另外是投保小額終老壽險時也選擇附加傷害險附約的比例，高達7成，顯示保戶亦重視因意外造成的損失。

台壽表示，網路投保因無業務員服務，相對上附加費用等會比較便宜，如30歲男性若今年上半年投保小額終老壽險，保額50萬元，附加傷害險2萬元，繳費20年，若用轉帳繳費有1％折減，一年保費只要12,884元。45歲以上還可附加禮殯實物給付的附約，例如保額21萬元，每年保費約8千多元，85歲之前還有意外身故保障10萬元，身故時，保戶可選擇拿現金21萬元，亦或選擇價值21萬元的禮殯服務。

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