YouBike傷害險投保率長期低落，桃園市交通局雖祭出新加入會員強制投保，但全市至今僅3成投保，引發議員批評美意未落實，要求列入強制條款，交通局長劉慶豐坦言礙於個資法，必須會員主動填報才能投保，目前正研擬落日條款，6個月內宣導期仍不登錄資料將鎖卡禁騎。

桃園YouBike至今已經建置361處租賃站、提供9480輛自行車、累計服務4300萬人次，為了照顧騎乘者，2018年6月提供200萬第三責任險賠車損，10月起提供傷害險，騎車受傷住院每日1000元、身故最高100萬元的保障，保險費由市府埋單，但傷害險要實名註冊才能享有保障。

議員黃婉如、簡志偉批評，實施2年半來投保率僅3成，2016年至2019年申請加入的會員幾乎都有「空窗期」，未自主設定就未投保，詢問交通局：「要如何找到這些人？」直言常見不守規矩的用路人橫衝直撞，不怕一萬只怕萬一，呼籲列入強制條款，避免民眾騎乘遇事故無法理賠。

議員郭麗華則擔憂，YouBike無使用年齡限制，部分心智能力不夠成熟的小學生，騎YouBike與車爭道，險象環生，議員蔡永芳也說，八德有學校規定學生若要騎鐵馬上學，要通過基本交通規則鑑定取得「學校駕照」並戴安全帽才能上路，但YouBike有卡就能騎宛如雙重標準，直言：「桃園騎YouBike最危險！」不向雙北有自行車道、台中以南馬路大條，擔憂「最後一哩路」不是回到家、是回老家，呼籲落實管控。

劉慶豐不諱言，實施1年加保人數僅1成，比例偏低，因此2019年12月強制新會員註冊填妥完整個資，投保率提高到3成，累計至今賠償140萬餘元，將和業者研議落日條款，6個月宣導期逾期未登錄就鎖卡，盡力達到100％，呼籲資料不全的會員可透過網路、手機APP或站點自動服務機填寫完整資料，騎車更有保障，小學部分也會加強道安宣導，提醒騎乘YouBike「隨行不併行」。

(中時 )