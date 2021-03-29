高雄中山工商女子排球隊28日在109學年度HVL高中排球甲級聯賽冠軍戰，以3比1擊敗勁敵東山高中奪下總冠軍，除了順利完成2連霸的高難度任務，也奪得隊史第13座HVL冠軍，是目前女子組最多冠的球隊，「中山障礙」持續堆高，奪冠消息一出，許多建教合作廠商紛紛推出優惠活動，共同分享喜悅。

中山工商女排隊自1978年成立，一直是HVL隊伍中的傳統強權，今年更是從預賽開始以全勝之姿闖進冠軍賽，而對手正是曾在短短8年內拿下5冠的「死對頭」東山高中，雙方在冠軍戰中打得激烈，最終中山工商利用強大的攻擊火力及較優異的團隊默契，擊敗東山高中奪下校史第13座HVL冠軍金盃，並完成2連霸。

中山工商連續2年奪冠，但心境卻大不相同，去年因為疫情的關係，並無開放球迷入場觀賽，而今年疫情趨緩，冠軍賽滿場球迷到場支持，現場的加油聲在比賽場館中環繞，讓選手們打起球來更有鬥志，也更勇於展現自己，中山工商奪冠那一刻，除了球員振臂嘶吼慶祝外，連球迷也都熱血沸騰。

奪冠消息一傳出，全校師生都以排球女將為榮，而與校方建教合作的廠商及校友們也都相當振奮，紛紛祭出優惠措施同慶，而且只要憑學生證、教職員證或校友卡等相關證件，不用「改名」就能享有各項優惠，高雄知名的漢來海港餐廳更是破天荒祭出優惠，要歡慶中山女排奪下校史第13座HVL冠軍金盃。

高雄漢來海港本館、巨蛋店，憑中山工商學生證、校友卡或教職員證，在活動日期到餐廳消費，即可享有4人同行1人免費的優惠，此外，漢來潮之鍋物、義郎創作壽司、小林髮廊等店家，也都祭出相關優惠替中山工商女排隊喝采。

(中時 )