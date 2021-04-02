因為新冠疫情推波，全球寵物商機大爆發，台灣也不例外，一年產值已達500億。知名卡通IP「角落小夥伴」，正式授權台灣廠商首次生產寵物零食，將在今年4月2日起一連四天的南港寵物展正式亮相，讓今年首場大型寵物展更加有看頭，參觀人潮預計突破15萬人。

角落小夥伴，全台首次投入寵物用品成吸睛焦點。(戴志揚翻攝)

角落小夥伴，全台首次投入寵物用品成吸睛焦點。(戴志揚翻攝)

角落小夥伴，是日本SAN-X創造的卡通虛擬人物，他們喜歡躲在角落四週圍，每個卡通人物都非常可愛療癒，他們的角色，經常讓人心有同感，不喜歡強出頭的你，是否喜歡躲在角落，覺得更安心。「每個人心中都有一個角落小夥伴｣，而我們心愛的寵物，其實就像是我們心中的角落生物，他們希望有愛，渴望主人擁抱。「角落小夥伴」寵物零食，用最好的手作零食，陪伴我們心中最愛的角落生物。

角落小夥伴，全台首次投入寵物用品成吸睛焦點。(戴志揚翻攝)

新冠疫情改變人類生活，居家時間變長，更多人尋求寵物陪伴。台經院調查公布，2020年台灣犬貓寵物隻數，突破300萬隻，已經超過未滿15歲孩童人口數，台灣毛小孩正式超過小孩人口數。

相關研究顯示，台灣寵物市場年複合成長率達20%，48%的飼主會在線上購買寵物食品，也帶動線上寵物食品購買率呈現兩位數成長。

根據農委會108年全國家犬貓調查，平均每戶每月家犬飼養花費新台幣2,017元，主要花費項目以食品為主，平均810元，其次為用品花費459元，再者為醫療387元，最後為美容360元；家貓開銷急起直追，平均每戶每月飼養家貓花費1,783元，食品最大宗，平均803元，其次為用品484元，接著是醫療花費444元，最後是美容花費53元。

承襲日本授權的嚴選精神，「角落小夥伴」寵物零食也以同樣的嚴苛標準要求，製作出品質精良的手作肉乾，包含汪星人漢方系列手工肉乾、蜜汁系列手工肉乾，喵星人系列手工肉乾，兼顧寵物的口味與健康，並投保業界最高三千萬的產品責任險，於4/2~4/5南港展覽館期間，除了布置一片六米長四米高的超大「角落小夥伴」拍照打卡牆外，並推出雙重優惠組合，除超低折扣外，現場加入粉絲團還可再折價，必成為此次寵物展的熱門亮點，歡迎所有媒體朋友們屆時前來採訪。

(中時新聞網)