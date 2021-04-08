歐股周三幾乎沒有變化，健康照護股下跌最多。疫苗接種進度迅速以及弱勢英鎊，推升英股跑贏歐洲夥伴股市。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.94點或-0.22%，為434.32點。稍低於周三的435.26歷史新高，然仍高於去年2月創下的433.90高點紀錄。

弱勢英鎊有利出口商獲利，推升出口導向的英國富時100指數上漲0.9%；另英國開始推出莫德納(Moderna)疫苗，讓以國內市場為主的中型股指數衝破歷史新高。由此可見，英股的藍籌指數以及中型股指數對後疫情時期感到相當樂觀。

銀行股、能源股和汽車股等經濟敏感類股在本周將歐股推向疫情前的高點水準，投資人正押注於疫苗接種和前所未有激勵措施，即將帶來的全球經濟復甦。

IHS Markit採購經理人指數顯示，歐元區三月商業活動回復成長，而服務業也較預期的更能應付封鎖管制帶來的衝擊。

另隨著本月財報季的揭幕，投資人期待強勁的復甦。據Refinitiv IBES數據顯示，泛歐STOXX 600指數的企業，預計其第一季獲利將較前一年同期大增47.4%。

英國送餐公司Deliveroo上漲2.1%，報2.857英鎊。散戶在周三首次得以參與交易，推升股價；然Deliveroo從近期IPO發行價的3.90英鎊，至今已下跌近28%。

法國電力公司(EDF)上漲10.5%。消息人士指出，作為公司重整計畫一部分，大股東法國政府預計花費100億歐元，收購剩餘小股東股票。

Amundi上漲2.9%。法國興業銀行表示，正進入獨家談判，以8.25億歐元將Lyxor的大多數資產賣給Amundi投信公司。

(時報資訊)