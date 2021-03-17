新北市推廣「青春山海線」旅遊品牌，首次與時尚雜誌ELLE合作，以「旅行的快樂自己給」為題拍攝微廣告。（新北市觀光局提供）

新北市推廣「青春山海線」旅遊品牌，首次與時尚雜誌ELLE合作，以「旅行的快樂自己給」為題拍攝微廣告，邀請藝人王禹舒擔綱女主角，透過鏡頭將青春山海線的山、海、花浪漫呈獻；觀光局表示，影片18日同步在觀旅局官網和ELLE平台首播，邀請民眾來場最時髦的春遊。

觀旅局長張其強介紹，「青春山海線」從八里、淡水一路到貢寮三貂角，橫跨8個行政區，不僅擁有最美麗的北海岸及東北角海岸線，沿線的各個小鎮各有獨特的人文風情，再加上完善建置的自行車道，夏天可衝浪、玩水，還可騎乘自行車來場賞花加野餐的體驗旅行。

張其強指出，青春山海線近日與ELLE雜誌合作，以「旅行的快樂自己給」為題拍攝微廣告，邀請曾演出電視劇《人際關係事務所》、電影《王牌教師麻辣出擊》等作品的王禹舒擔綱演出，透過鏡頭紀錄下沿途美景，讓人看了也想來一場時尚與個性兼具的風格旅行。

「與海併騎，山海線美景連外國人都稱羨！」王禹舒分享，拍攝過程令她印象深刻，她一路從石門騎往三芝海岸，細細品嚐以前沒注意過的山海景緻，騎累了還可來場浪漫的沙灘野餐，享受看海的放鬆時光，非常值得。

沿線的各個小鎮各有獨特的人文風情。（新北市觀光局提供）

此外，新北市觀旅局、經發局及統一超商合作推出第2波伴手禮滿額贈活動，在青春山海線沿線的30家超商設有限定伴手禮專區，禮品從海鮮米餅、奶油龍蝦餅、山海薯條、愛餡蛋捲、筷子肉乾及地瓜薄片琳瑯滿目，3月20日到至4月30日間，專區伴手禮消費滿499元，就贈送「青春山海線限量野餐墊」。

(中時 )