擁有「芒果故鄉」美譽的玉井區，是台南市具備農業亮點特產的山區交通樞紐，市長黃偉哲於17日前往勘查該區沙田里災害復建工程施工情形，接著走訪「金牌農村」天埔社區，聽取玉井區政建設成果，從修復工程到展望建設，黃偉哲率市府團隊以地方需求為出發點，全力打造讓市民有感的在地建設。

台南市長黃偉哲表示，山區的建設就是要做好水土保持，路要平、農民的農產品要能運送出來，以及觀光客能進來，基本上玉井已經很有特色，而玉井、南化、楠西、左鎮都有很多芒果，這個芒果就是最大的賣點，能夠把芒果及加工品做好，相信芒果的銷售一定沒問題。

玉井區長陳新澈指出，去年0826豪雨玉井區沙田里沙子田段582等地號災後復建工程，位於玉井區沙田里坑內野溪主流，因主流右側護岸老舊斷裂，導致結構物倒伏河道，以及上游護岸基礎也出現掏空，不僅造成右岸農地土壤嚴重流失，更影響通洪斷面，恐釀淹水災情。

台南市長黃偉哲視察玉井區沙田里坑內野溪主流右側護岸工程。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

南市災害防救辦公室對此已於去年10月22日核定工程總經費157.5萬元，今年1月26日開工，目前施工進度已超前達95.63％，預計5月完工，積極保障市民生命及農民財產安全。

沙田里長邱文化表示，農民是看天吃飯，農作能否順利收成非常重要，對於南市府幫忙整修護岸，避免汛期水患造成農作損失，地方非常感激。

黃偉哲接著走訪「金牌農村」天埔社區，同時聽取玉井區政建設簡報，玉井區建設經費於前年、去年共獲補助1億2005萬元，辦理包括老人活動中心耐震補強工程、玉井體育館整修工程、豐里里南183線村里道路改善工程及0826災後復建工程等各項區政建設，以提供鄉親更好的日常活動空間、道路品質及保障生命財產安全。

而在玉井城鎮風貌營造上，對於重現玉井老街風華，目前有33戶同意立面整修，並已完成半數老屋立面修復，有助提升玉井觀光吸引力，配合在地芒果產業，勢將帶動更大的觀光經濟效益。

玉井區公所表示，目前積極推動運動公園更新改善工程、玉井區游泳池活化改善及玉井國中周邊通學步道人行環境改善等，期待使玉井成為更樂活宜居的芒果故鄉，也盼望吸引各地民眾到玉井安排一趟輕旅行，感受人文古蹟和品嘗最道地的農特產品。

(中時 )