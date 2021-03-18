美國能源資訊局（EIA）周三（17日）公布報告顯示，上周（截至3月12日為止）原油庫存增加240萬桶，不如路透社訪調分析師預期的增加300萬桶。
EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加47.2萬桶，市場預期為減少300萬桶。至於蒸餾油上周庫存增加25.5萬桶，市場預期為減少340萬桶。
美國上周原油、汽油與蒸餾油庫存皆上升，顯示煉油廠產能逐漸復甦，預估未來幾周庫存將持續增加。今年2月，暴風雪侵襲德州，導致當地停電停水，煉油廠也被迫關閉、產能銳減。
(工商 )
美國能源資訊局（EIA）周三（17日）公布報告顯示，上周（截至3月12日為止）原油庫存增加240萬桶，不如路透社訪調分析師預期的增加300萬桶。
EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加47.2萬桶，市場預期為減少300萬桶。至於蒸餾油上周庫存增加25.5萬桶，市場預期為減少340萬桶。
美國上周原油、汽油與蒸餾油庫存皆上升，顯示煉油廠產能逐漸復甦，預估未來幾周庫存將持續增加。今年2月，暴風雪侵襲德州，導致當地停電停水，煉油廠也被迫關閉、產能銳減。
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