歐洲爆發新一波疫情，以及德國延長封鎖措施，引發這場大流行病將導致經濟復甦放緩的擔憂，周二歐洲股市失守一年高點。

歐盟、美國、英國與加拿大就新疆人權問題對中國祭出制裁的消息使亞洲股市走弱，亦為歐股帶來壓力，周二泛歐STOXX 600指數下跌0.2%。

德國總理梅克爾決定將防疫封鎖期延長至4月18日，並呼籲人民在5天的復活節假期期間不要出門，不過德國股市表現還算穩定，終場DAX指數微升0.03%，報14,662.02點。

瑞典卡車製造商Volvo警告半導體短缺將對其第二季生產造成重大影響，股價應聲重挫7.0%，亦拖累歐洲的工業品與服務業類股，汽車股下挫2.7%，回吐近來的部分漲幅。

CMC Markets市場分析師David Madden表示，歐洲大陸再度爆發疫情，令人擔心該地區數個國家重啟經濟的時間將較原先預期更晚。

因投資人看好疫苗接種與激勵措施將驅動經濟強勁反彈，上周泛歐STOXX 600指數站上去年2月以來新高，收復了因這場大流行病跌掉的大部分失土。

然而在疫情再度急升的擔憂籠罩下，本周歐洲股市的升勢已經放緩。

儘管已經進入第三度封鎖，但法國的新增病例仍持續升高，而奧地利也已經延後咖啡館與飯店的重新開放。

英國衛生部長Matt Hancock宣布，將對在6月底之前試圖從英格蘭出國旅行的人處以5,000英鎊（6,900美元）罰款。

旅行與休閒股再度下跌，英國航空公司母公司IAG跌4.39%、易捷航空（easyJet）跌3.27%，旅行社途易集團（TUI）重挫6.11%。

瑞士製藥大廠羅氏（Roche）決定終止亨丁頓症（Huntington）療法tominersen的後期試驗，股價下跌1.60%。

獲摩根士丹利一開始追蹤即給予「增持」評級，瑞士網路連鎖藥局Zur Rose大漲8.64%，在STOXX 600成分股中漲幅領先。

其他個別股市方面，英國富時100指數跌0.4%，法國CAC 40指數跌0.39%，義大利富時MIB指數跌0.61%，西班牙IBEX 35指數漲0.56%。

(時報資訊)