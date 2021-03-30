美股消息面：

1.「長賜輪」成功脫困，埃及蘇伊士運河終於恢復航行，國際油價一度急跌，但投資人在主要產油國會議前保持謹慎，助油價從低點反彈，周一紐約期油收漲59美分或1%，為每桶61.56美元，盤中一度跌2.5%。倫敦布蘭特期油收漲57美分或0.9%，為每桶64.35美元，盤中一度跌跌2.4%。

2.美國經濟前景樂觀，以及受美元與美國公債殖利率走高影響，周一金價跌逾1%，創下逾兩周來的新低價。紐約4月期金收跌20.1美元或1.2%，為每盎司1712.2美元，創下3月18日來最大單日跌幅，盤中最低跌至每盎司1705.75美元。紐約現貨金收跌1.24%，為每盎斯1711.7美元。

3.某大型對沖基金慘遭斷頭與其連鎖影響的消息帶動避險買盤，周一美元指數尾盤上揚0.1%，報92.904，盤中一度站上92.964，創下4個月新高。

4.紐約州周一下午宣布自3月30日起，將開放所有30歲以上成人接種新冠肺炎疫苗，周一美國10年期公債殖利率應聲漲破1.7%大關，創下3月23日以來新高，盤中最高升至1.728%，這表示兩周前觸及的1.75%高點可能很快就會被突破。

(時報資訊)