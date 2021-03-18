金管會主委黃天牧18日坦言，國內銀行家數過多（Overbanking），規模有待提升，金管會提供併購誘因，尊重市場機制，由業者自發性去整併，但財政部次長阮清華直言，公公併考慮因素很多，如併購綜效與員工安置等，至於公民併「目前還沒有這樣的機會」。

立法院財委會18日討論金融整併政策推動情形及國內整併狀況，立委賴士葆質詢時表示，公股銀行與民營銀行獲利越差越大，是否要推動公公併或公民併？

阮清華回答，公公併要考慮因素很多，如併購是否有綜效，另有業務重疊、員工安置等問題，但若符合國家利益，基本上我們是支持；對於賴士葆追問是否推動公民營銀行併購，阮清華則回答，看機會，目前還沒有這樣的機會。對於賴士葆追問是否「完全沒有機會」，阮清華只表示，過去也曾有相關案例，但似乎時機未成熟，對於公民營銀行獲利越差越大，阮清華不斷回應「謝謝委員指教」。賴士葆詢問黃天牧國銀是否有Overbanking的問題，黃天牧回應，看如何界定市場，若到國際間不見得有，但若是看台灣市場「絕對有」，即銀行有家數過多、過度競爭，且規模有待進一步提升的問題。

黃天牧也表示，也因此金管會在2018年推出鼓勵金控整併的誘因，如降低首次併購比率、資本適足率優惠等，但併購是否能成功還涉及雙方股東、員工等，牽涉很多，金管會能作就是提供適當誘因，依法辦理。

對於林德福表示，金融整併成功機率低，且衍生問題多，是否應取消併購法規，不再鼓勵金融整併？黃天牧回應，台灣金融機構規模相較國際仍有提升空間，仍是要有法規機制，但能否併購成功，則尊重相關金融機構的想法。

(工商 )