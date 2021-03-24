彰化銀行力挺中小企業，積極辦理信保基金業務獲肯定，24日於經濟部、金管會及中小企業信用保證基金「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，獲頒「信保金質獎」、「促進政策推動獎」及「送保案件催收卓越獎」等獎項。

中小企業是台灣經濟發展的重要根基，也是國家政策推動的重點，為能穩固中小企業營運基礎、協助其持續提升國際競爭力，中小企業信用保證基金自成立以來，對於中小企業的輔導與融資向來不遺餘力，並為能鼓勵金融機構多多支持中小企業的信保業務，每年度特別設立獎項及獲獎機構專屬保證措施，以表揚積極推動相關業務的金融機構及經理人員。

今年頒獎典禮，榮獲主要獎項「信保金質獎」的金融機構共有7家，其中有過半獲獎機構為公股銀行，顯示公股行庫力挺中小企業，善盡企業社會責任的努力成果。

其中，彰銀在信保基金業務的推動上屢獲佳績，繼2019年獲頒「信保夥伴獎」後，2020及2021年連續兩年勇奪「信保金質獎」，同時今年更獲頒「促進政策推動獎」及「送保案件催收卓越獎」等獎項，可見彰銀積極支持國家政策，透過金融資源引導與金融專業服務，協助國家強化重點產業或重大建設之發展動能，落實責任金融之理念精神。

彰銀為金融業的百年老店，對於新興科技及金融趨勢的掌握卻保持相當的敏銳度，去年下半年運用API資訊串接技術，與信保基金合作完成「送保即時通」的系統介接開發，解決銀行與信保基金業務系統不相連的痛點，不僅可減輕銀行端的人力作業負擔與錯誤率，更可協助加速信保基金的核保效率，預期未來將能更嘉惠更多的中小企業。

此外，彰銀近來也積極投入ESG領域的發展，接軌國際力行永續發展目標，除由日常營運落實節能減碳、綠色採購、綠建築等理念外，在授信業務方面亦自發性遵循赤道原則規範，將原則理念導入授信審查作業，並大力推廣綠色能源及綠能科技等產業之融資。

同時，彰銀也關注到社會少子化及高齡化的發展趨勢，推動產後護理、購建長照機構、以房養老及安養信託等金融商品，響應政府生育與長照政策，促進社會健全平衡之發展，持續發揮其在金融業之公共性及影響力。

(工商 )