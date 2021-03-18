高齡化及少子化問題日趨嚴重，根據內政部統計，去年台灣首次出現人口負成長，今年1月出生的新生兒數量不到萬人、2月新生兒則數量創歷年同期新低，及國發會最新的人口推估報告顯示，到2025年台灣65歲以上高齡人口占比將超過二成，正式邁入超高齡社會，這些現象凸顯退休理財規劃更加刻不容緩。

群益投信表示，退休理財刻不容緩，早已是全民退休學分，然在執行上並未如想像中的困難，只要掌握即早開始、定期定額紀律操作、選對投資工具等三要領，越早開始執行越能享受時間複利的威力，定期投入也免除擇時困擾並平均成本。就算剛出社會的年輕人，也可先從小額展開投資，無痛式的累積退休資產。

連用的工具方面，由專業投資團隊操作的跨國組合平衡基金，可因應市況調整資產配置比重，有助投資人降低標的選擇不確定性，可說是省時、省力又具效率的存退休金方式。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，就退休理財而言，多半都是長達數十年的投資大計，當中多少會歷經景氣循環、政經動盪，或是像新冠疫情般突如其來的風險性事件，因此在投資操作上，也須隨著市況變化而做資產配置的調整。

跨國組合平衡基金的優點，在於其採取跨資產及跨區域的配置，能避免投資過度集中特定市場的風險、降低投資組合波動。加上投資團隊也會因應市況來調整股、債配置比重，有助掌握不同資產的輪漲契機，並多元化收益來源，相當適合作為退休規劃、長期理財的核心投資工具。

林宗慧指出，疫苗的正面進展確認的今年全球經濟復甦基調，全球貿易量穩定回升並已達疫情前水準，經濟復甦態勢不變，加上各國政府尚未就寬鬆貨幣政策或財政刺激政策縮手，大環境仍有利於風險性資產表現。儘管短期公債殖利率走升，可望因經濟重啟預期、低基期及低估值等利多優先受惠。

觀察成長股短期回檔幅度較大，但在資金面充裕基礎下，預計具強勁潛在獲利動能的成長股仍將受資金關注，循環股則有望受惠於經濟重啟預期、低基期及低估值等利多而有所表現。債市方面可留意在低利環境下，具息收優勢、低存續期間之標的。

(工商 )