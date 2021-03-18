金管會主委黃天牧(左)、保險局局長施瓊華(右)鬆口研究開放純網路保險公司。（圖／彭禎伶）

繼純網路銀行後，下一步可能是純網路保險公司？金管會主委黃天牧18日透露，已委外研究開放純網路保險公司的可行性，預計今年6、7月完成報告，會綜合各界意見決定是否進一步開放，黃天牧說：「網路保險保費會比較低廉，金管會希望讓民眾買到需要的保單」。

立委曾銘宗質詢金管會是否會開放純網路券商？黃天牧回應，目前政策上還未決定，但券商電子下單比率已很高，有95％以上，即似乎沒有太大開放的急迫性，證期局局長張振山則表示，國外目前僅美國有純網路券商。

曾銘宗接著追問那是否會開放純網路保險公司？黃天牧回應，已有委外研究報告，今年6、7月會完成，依報告結果，再綜合各方意見作出決定。曾銘宗問：「比起純網路券商，純網路保險公司更可能開放？」黃天牧回答，網路保險保費會比較低，金管會希望讓民眾買到需要的保單，有朝此方向研究，但還未決定。

保險局局長施瓊華表示，目前只是了解世界各國純網路保險公司的狀況，包括法規、銷售險種、營運模式、利基何在，對於已開始營運的純網路保險公司目前營運如何，看國內是否有開放的可行性，7、8月研究報告出來，還要看研究結果合不合用，是否還有要進一步再處理的問題。

為何在此時研究純網路保險公司？施瓊華表示，國外網路保險公司可能開發簡易投保，只賣單一險種或保單種類並不複雜，才不會有那麼多需要解釋的地方，早年未研究開放純網路保險公司，是因為當時國外純網路保險公司很多都虧虧，但有些國家仍願意嘗試，如香港最近核准四家純網路保險公司，提供快速通道，會去了解香港的監理想法。

若金管會決定開放純網路保險公司，將只要修改子法，即可快速放行，但施瓊華表示，目前只是先研究，未必一定會開放。

(工商 )