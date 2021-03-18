苗栗警方破獲2間賭場，全案依賭博罪嫌偵辦。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗警方發現公館鄉、苗栗市民宅出入人員複雜，疑有人聚賭，苗栗縣警察局刑警大隊、督察科及苗栗警分局17日持搜索票一舉搗破2間職業賭場，並依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法移請苗栗地方檢察署偵辦。

警方指出，苗栗縣警察局局長周煥興上任後，為避免民眾沈迷賭博，致家財盡散，因而向地下錢莊借貸，造成家庭破碎，成為危害社會治安之問題，特別重視取締賭博工作，即要求各單位應加強查緝取締。

17日苗栗縣警察局刑警大隊、督察科及苗栗警分局鎖定公館鄉一處民宅，持搜索票一舉搗破賭場，當場查獲達8名賭客、賭具撲克牌13副、四色牌3副及賭資7200元等證物，警方並將賭客及負責人67歲陳姓老翁帶回偵辦。

苗栗警分局同時接獲線報，指稱苗栗市一處民宅出入人員複雜，疑似有人聚賭，經苗栗警分局偵查隊前往取締，一舉查獲59歲鄭姓女子為首經營的賭場，扣得抽頭金、四色牌及賭資新台幣1萬1950元等，也將現場5名賭客一併帶回偵辦。

警方調查，2處賭場隱身於民宅中，四周有裝設監視器，試圖躲避警方查緝，經警方縝密查緝布署，賭客當場全數逮捕，全案將依違反刑法賭博罪移請地檢署偵辦；賭客部分，依違反社會秩序維護法裁罰。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，賭博為眾惡之首，不僅會造成家庭問題，場所亦易淪為治安顧慮人口聚集之處所，引發社會亂象，警方將持續加強取締職業賭場，依法嚴辦，同時也呼籲民眾勿存僥倖心理，以身試法，並請踴躍檢舉賭博犯罪，為社會治安盡一份心力。

(中時 )