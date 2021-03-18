後疫情時代，各國足球賽陸續重啟，加上2021/22年有奧運/世足賽題材，製鞋廠志強-KY(6768)足球鞋全球市占率達21%，今明兩年產業需求展望樂觀，再加上休閒鞋訂單增加，營收及獲利將有更進一步的表現。董事長陳維家在下午的上市業績發表會中說，經過多年的努力，公司預計將在4月下旬將掛牌上市，未來仍將秉持專業、誠信的理念繼續努力。

志強-KY本次辦理現金增資21,785張，預計掛牌股本將提升至19.6億元。志強-KY2020年度合併營收達新台幣135.15億元，每股盈餘為2.35元，未來隨著東京奧運效益加上2022年足球世界盃以示全球鞋類市場規模呈現穩定成長趨勢，法人預期，志強-KY未來的營收及獲利可望有更好的表現。

據Statista資訊，2020年鞋類市場的收入受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響調整為432,108百萬美元，預估到2025年可產生564,994百萬美元，整體鞋類市場預計將以每年5.5％的速度成長(CAGR2020-2025)。志強產製的運動鞋中以足球鞋為主，據QYResearch統計，2020年全球足球鞋市場約美金35.01億元預期2026年成長至美金47億元，年複合成長率5.01%。

志強全球足球鞋市占率21%，為Adidas、Nike足球鞋主要供應商，占Adidas、Nike足球鞋市占率38%、35%，2020年初雖有疫情衝擊，不過，下半年起主要客戶持續復甦，而東京奧運將在今年7月舉辦，加上2022將舉辦世足賽，後市訂單展望樂觀，對志強來說，營運動能充沛。

(時報資訊)