為提升環境正義、杜絕違規業者僥倖，環保署修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」。環保署表示，這次修正重點，主要是考量上市（櫃）事業往往因其營業規模產生數量較大之事業廢棄物，應負起對環境保護更高的相應責任，增列受處罰者屬上市（櫃）事業，得納入罰鍰額度計算審酌因素，最重可加重10倍至20倍。

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