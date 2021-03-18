加重上市櫃裁罰額度 環保署修正違反廢棄物清理法裁罰準則 17:112021/03/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為提升環境正義、杜絕違規業者僥倖，環保署修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」。環保署表示，這次修正重點，主要是考量上市（櫃）事業往往因其營業規模產生數量較大之事業廢棄物，應負起對環境保護更高的相應責任，增列受處罰者屬上市（櫃）事業，得納入罰鍰額度計算審酌因素，最重可加重10倍至20倍。 台北夾娃娃機違規多 議員籲加重罰則 不動產專案金檢 擬加強風險控管 (工商 ) #裁罰 #額度 #環保署 #廢棄物清理法 #準則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊劑零檢出自治條例無效 市議員促提釋憲 盧秀燕：加強稽查 17:282021/03/17 生活 花蓮市區驚見牛隻亂竄 認車當「鬥牛士」爆衝攻擊 15:022021/03/18 社會 基隆六堵工業區廢氣 加強查核 04:102021/03/18 焦點要聞 台灣權王－高殖利率護體 欣陸國產給力 04:102021/03/17 證券．權證 遏止住宅區違規 新北鐵腕執行斷電 17:052021/03/16 區域情報-新北 橋身花台變開心農場 最重罰50萬 04:102021/03/17 地方新聞 捍衛健康拒萊豬 中市議會同意檢舉重大食安法7成獎金 16:012021/03/18 生活 強化會計師查帳 新4招監管 04:102021/03/16 財經要聞 日盛金大股東陸資疑雲 金管會最快1個月內決定處份 11:232021/03/18 財經 公平會用力打房 緊盯預售屋開罰340萬 20:102021/03/17 財經 縣府爭取訂單 今年雲林鳳梨裝滿40呎貨櫃外銷香港 16:502021/03/18 寶島 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 央行打炒房下重手 自然人第3戶貸款成數降至5.5成 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 高通5G晶片極缺 OPPO、小米轉單聯發科 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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