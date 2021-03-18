日本東京都等首都圈1都3縣為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情實施緊急事態宣言，日本政府今天召開對策本部會議，決定緊急事態將如期在21日解除。

日本放送協會（NHK）報導，實施約2個半月的緊急事態宣言，將在21日全面解除。

日本首相菅義偉在會中表示，緊急事態宣言期間，餐廳提早打烊等措施有很好的成效，1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）新增確診病例減少8成以上，病床緊迫的千葉縣等，病床使用率也緩解到40%以下。

菅義偉說，因此首都圈的緊急事態宣言，將在21日如期解除。

日本境內因新冠肺炎疫情嚴峻，菅義偉1月7日對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」，1月8日零時起生效。

1月13日再宣布追加大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣為對象地區。

緊急事態宣言原擬為期1個月到2月7日止，但因醫療資源依然緊迫，除了櫪木縣以外，其他10都府縣延長實施到3月7日。不過大阪等6府縣疫情明顯改善，提前於2月28日解除，首都圈則繼續延長實施到3月21日。

(中央社)