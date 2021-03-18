奇景光電（納斯達克代號：HIMX）18日宣布，奇景超低功耗WE-I Plus AIoT平台，已獲得Microsoft Azure IoT PnP認證，並已登錄在Azure認證裝置型錄網頁。奇景光電正與Microsoft Azure緊密合作，運用WE-I Plus AIoT平台，加速開發者超低功耗連接裝置開發時程。

奇景光電執行長吳炳昌表示，Microsoft Azure IoT平台和奇景WE-I Plus AIoT平台，共同為我們的客戶創造一個強大工具，讓客戶可以盡情發揮創造力。奇景與Microsoft Azure在市場上，推出可靠、安全且更長效電池壽命的邊緣AI（Edge AI）產品，使其比以往產品更加容易及快速開發。

奇景WE-I Plus AIoT平台，由奇景超低功耗WE-I Plus邊緣端AI處理器、全時（Always-On）影像感測器、電腦視覺AI演算法，以及第三方NB-IoT模組所構成，所有模組均以超低功耗運行，在Azure IoT雲端生態系統中執行邊緣端AI裝置功能。

在邊緣端指定的工作環境下，奇景WE-I Plus AIoT平台，透過全時影像感測器檢測物件移動，並執行各種客製化AI算法使用情境（AI-use-case），例如人員檢測、人臉檢測、人臉識別和物體檢測。由WE-I Plus檢測計算出轉換資料（Metadata）並加密再透過NB-IoT協議輸出到Azure IoT雲端，進行進一步統計數據處理和分析。

在這種情況下，奇景 WE-I Plus AIoT平台僅使用4顆3號AA電池，即可運作超過一年。在相同電池容量和事件觸發頻率的使用情況下，其他物聯網裝置直接傳輸原始數據而非檢測計算出的轉換資料至雲端，可能導致電池使用時間縮短，有時甚至少於一個月。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，奇景是微軟推廣Azure IoT平台的重要夥伴，我們的目標是，一起幫忙打造出物聯裝置設計人員的首選平台。透過Azure RTOS（Real-Time Operating System）結合WE-I Plus SDK工具，並與Microsoft Azure IoT平台無縫整合，我們將共同提供IoT邊緣端裝置連接到雲端的最佳方法。

Azure RTOS非常適合需要與Azure IoT雲端連接及高安全性和超低功耗為需求的邊緣端裝置。嵌入Azure RTOS SDK的奇景WE-I Plus AIoT平台經過優化並取得Azure IoT PnP認證，讓開發人員可以快速、無縫地使用Azure IoT雲端服務，嘗試其概念驗證及部署其AI專門技術。

奇景WE-I Plus AIoT平台的SDK包含的Azure RTOS範例程式碼，其中包括使用精簡記憶容量的ThreadX實時作業系統，NetX和NetX Duo TCP／IP網絡堆疊層，IP層安全性（IPsec）及Socket層安全性（TLS）協定。因此，可以確保更高的連接性和廣泛的安全性。

(工商 )