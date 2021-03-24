緯創（3231）於昨（23）日法說會中，釋出對今年營運樂觀展望。預期在筆電市場需求仍強勁、伺服器業務亦看增，加上旗下其它聚焦高利基產品的新事業、IPC等業務比重將逐步提升，今年獲利將優於去年。

董事長林憲銘並定調，緯創不再追求營收規模的成長，而將持續專注提升產品附加價值的商業模式，以高毛利率及更好的產品組合，推動營益率的改善及獲利的成長。

歷經過去幾年推動集團轉型、朝科技導向發展的成效逐步發酵後，他預告緯創接下來將推動更重大的改變，將營運主軸聚焦於高附加價值的商業模式，預計今年底或明年就會有更清楚的發展藍圖。

在幾項利基產品中，林憲銘特別點出電動車相關事業，雖去年仍處於虧損狀態，但今年在產品線更加多元、出貨量也可望成長至達相當經濟規模下，預期最快今年營益率就可望轉正，毛利率並於下半年提升至達雙位數。

在產能規畫方面，持續擴產的墨西哥將以含括資料中心、AI／GPU等伺服器產品及部分IoT產品為主，同時因應客戶需求，除了組裝線以外，也將建置SMT產線。另在馬來西亞聚焦智慧裝置及AIoT產品，台灣則除增擴研發中心外，也將持續以伺服器、AI及5G應用等高附加價值產品線為主。至於越南則規畫筆電及顯示器產線，印度為智慧裝置產品。

緯創於印度的手機新廠於去年下半年招工，第四季才開始小量生產，經去年底因暴動事件一度停工後，今年3月已復工生產。林憲銘表示，此事件對財務的影響微乎其微，該廠現階段的產能也還不能與中國產能相提並論，緯創的目標是要穩定提升產能，而非急於擴張，看好印度市場具發展潛力，他也希望最快在2022年時該廠運營就能達到損平。

法人在法說會後上調對緯創今、明年的獲利估值，但多仍對緯創長期的營運增長動能保持觀望，同時亦認為印度的智慧手機製造業務目前尚存在不確定性，至於來自新事業的增長動能貢獻度則還有限。

(工商 )