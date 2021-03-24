大東里長高芳春就職典禮與會來賓大合照。(台中市政府提供)

外埔區大東里前里長黃正忠去年12月15日因病逝世，台中市選委會3月11日舉辦大東里長補選投票，共有黃正約、高芳春、呂明哲三人競逐，選舉結

果，高芳春得票1385票當選。24日在外埔區公所舉行「台中市第三屆外埔區大東里里長補選就職典禮」，民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕頒發當選證書、印信及致送「勤政親民」匾額，祝賀新任里長高芳春就職。

徐照山表示，高里長平常熱心公益，並深耕地方經常服務里民，曾任大東長青俱樂部會長、大東社區發展協會理事，並擔任過大東里第22鄰鄰長，對於大東里地方人、事、物相當熟悉，能獲得里民支持高票當選，實為眾望所歸，也期許高里長為大東里里民提供更優質的服務，注入更多新氣象。

徐照山指出，高里長在未來一年多的任期內將任重而道遠，肩負起治理大東里的重任，里長不只協助反映里民心聲，也可以是家園守護者、文化傳承者，期許高里長透過創新的思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，進而帶動社區的改變與發展，為里民謀求最大福祉。

外埔區長葉聯慶指出，里長是公所與里民之間的橋梁，在市政宣導及推動上，扮演重要角色，相信高里長必能延續黃正忠前里長打下的基礎推展里政，了解里民需求，為大東里提供優質服務。

新任大東里長高芳春致詞表示，感謝里民支持，會延續黃前里長未竟之服務，努力達成各項里民交付的任務，把好的服務延續下去，為更好的大東里而努力。

(中時 )