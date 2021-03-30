潭子區家福社區關懷據點，30日社區長輩們群聚迎接據點新嬌客，一台全新43吋的電視機。（市議員周永鴻服務處提供）

台中市潭子區家福社區關懷據點，30日社區長輩們群聚迎接據點的新嬌客，一台全新43吋的電視機。市議員周永鴻指出，原本該社區電視機過於老舊，長輩們在收視及唱卡拉OK時顯的很吃力，經他促成國際獅子會300-C2區潭子大地獅子會捐贈，讓長輩們不再看得「霧煞煞」。

「家輩是地方珍貴的無形資產」。市議員周永鴻說，潭子區家福社區發展協會會長，同時也是家福里長的李新妹，日前向他反映，指社會區發展協會關懷據點的卡拉OK電視，因螢幕過於老舊又小，長者唱歌時常看得吃力、唱得很掃興，希望他能夠協助爭取經費。

周永鴻指出，國際獅子會300-C2區潭子大地獅子會獲悉後，主動向他表示願意協助，並決議捐贈一台全新43吋的電視機供社區關懷據點使用，讓他對獅友們回饋在地的熱情與溫暖十分感動。今天在他和眾多里民見證下，大地獅子會由會長沈育庭代表捐贈電視，李新妹代表關懷據點接下這份大禮。

關懷據點長輩說，該據點主要是提供社區退休老人家，在子女上班或上學後，大家可齊聚一堂，彼此促進健康、關懷訪視，如果看到同樣在關懷據點的老伴缺席，還以電話互相問安，並提供定點供餐等；透過相互關照與扶持，不僅減輕子女負擔，更讓老人家晚年可過的充實又溫馨。

(中時 )