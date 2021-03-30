霧峰分局好安心警察志工宣導團，30日下午處女秀，到大里內新市場演出行動劇，宣導行人交通安全，黃梅調說唱，吸引民眾觀賞。（黃國峰攝）

霧峰分局好安心警察志工宣導團，30日下午處女秀，到大里內新市場演出行動劇，宣導行人交通安全，霧峰分局長陳家銘特別呼籲民眾，夜間或清晨等視線不清的時候在外行走應著亮色衣物。（黃國峰攝）

霧峰分局好安心警察志工宣導團，30日下午處女秀，到大里內新市場演出行動劇，宣導行人交通安全，並舉行有獎徵答。（黃國峰攝）

霧峰分局好安心警察志工宣導團，30日下午到大里內新市場演出行動劇，宣導行人交通安全，分局長陳家銘並帶領志工，進市場，向買菜的婆婆媽媽們宣導交通安全及反詐騙的相關知識。（黃國峰攝）

霧峰分局好安心警察志工宣導團，30日下午到大里內新市場演出行動劇，宣導行人交通安全，志工到市場內，向買菜的婆婆媽媽們宣導交通安全及反詐騙的相關知識。（黃國峰攝）

霧峰分局好安心警察志工宣導團甫成立，30日下午處女秀，霧峰分局邀請民意代表、區、里長、警察志工等人，在大里區中興路二段內新黃昏市場執行好安心志工「行人交通安全」宣導，志工們以說唱方式演行動劇，讓大家了解交通安全的重要性。

好安心警察志工宣導團於2月1日成立，強化「預防犯罪宣導」及「防制交通事故宣導」等工作，也針對「警政成效」、「婦幼安全」、「為民服務」等區塊宣導，為工作重點，有鑑於大里區於3月初1天內即不幸連續發生2件行人死亡交通事故，均是因為民眾違規穿越道路，有必要強化民眾交通安全之觀念，30日特別排前往內新黃昏市場針對行人路權等交通安全觀念加強宣導，並特別強調大里區人車越來越多，任意穿越道路非常危險，千萬不要拿生命安全當兒戲。

好安心警察志工宣導團，特別編排一齣行動劇，用黃梅調唱出「夜間行走應穿亮衣、走路靠邊行、應走行人穿越道…等」「駕駛人應注意車前狀況及應保持精神狀況良好…等」加深民眾印象，還在分局長陳家銘的帶領下，進入內新市場，向買菜的婆婆媽媽們宣導交通安全及反詐騙的相關知識，更有現場與民眾有獎徵答，熱鬧搶答下，也加深了民眾印象。

分局長陳家銘也特別呼籲民眾，夜間或清晨等視線不清的時候在外行走應著亮色衣物，希望民眾於路上行走時能讓車輛注意到自己避免被車輛撞擊，駕駛員行經有閃光黃燈路口時應減速並觀察左右有無來車，行經閃光紅燈路口更應停車再開，注意禮讓避免發生事故。

霧峰分局也會針對各項事故發生主要肇因加強取締，特別針對轄區部分易生事故路段加強測速照相取締，畢竟「十次車禍九次快」，車速越快對於車輛的操縱性就越低，提醒民眾應多注意交通安全，平安才是安全回家的唯一道路。

(中時 )