新北市板橋八德公園天幕籃球場本預計3月底完工，但因工程變更設計延期，板橋區公所今（30）日上午在八德公園舉辦說明會，竟無民眾參加；議員葉元之質疑，公所僅在工地圍籬張貼說明會時間，也沒通知里長轉知里民，態度消極讓人傻眼。公所表示，未來辦理相關說明會一通知里辦公室掌握。

新北市第一座八德公園天幕籃球場去年10月風光動工，在地民眾引頸期盼，本預計今年3月底完工，但民眾近日發現工程毫無竣工跡象，向葉元之反映。經葉元之詢問板橋區公所，公所回覆因變更設計，將延後2個月完工，葉元之要求公所應向民眾說明原因，公所遂在球場工地圍籬張貼告示，公告30日上午舉行說明會。

葉元之要求土方遷移後儘速復原，還給民眾休憩空間。（葉元之服務處提供）

葉元之上午抵達說明會現場，發現竟無半位民眾到場，當場傻眼，質問公所人員「要說明給誰聽？」葉元之說，可理解公所興建工程時的辛苦，但還是要重視民眾的感受和需求，不可便宜行事。

板橋區公所表示，事前於公園工地圍籬旁已張貼告示預告說明辦理時間，除了球友外，有興趣了解的民眾也可以一同參加了解，針對未通知里長部分，考量實務上的做法，後續如有辦理相關現地說明會將一併通知里辦公室掌握。

此外，葉元之還向公所提到，有民眾也反映工地暫時堆放土方的區域，在土方移走後留下滿地瘡痍，影響民眾使用空間，要求儘速復原。

公所回應，施工廠商於28日開始進行土方的收納移置，目前已完成土方運離，公所將持續進行場地清潔整理及草種植生。

(中時 )