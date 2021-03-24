「5G智慧杆標準推動聯盟」宣布成立，遠傳電信企業暨國際事業群協理張文津出席成立記者會，遠傳身為聯盟成員之一，本次展出「智慧共桿」解決方案，搭載空氣偵測器、路側設備、5G小型基站、電動車充電樁，更能完善通訊、城市安全、環境監測、充電等豐富功能，大秀5G與物聯網實力，未來更將與聯盟夥伴攜手串聯智慧桿產業鏈、搶進全球5G智慧杆的藍海商機。

張文津表示：「遠傳協助桃園市成為全台第一個大規模導入LED路燈智能照明系統的城市，各縣市政府也陸續大量建置LED智慧路燈，取代傳統路燈，由於路燈分布普遍，搭載IoT聯網與AI技術，不僅具有照明功能，也依需求能衍生出提供多元智慧服務，成為智慧城市的關鍵的基礎建設。」

遠傳未來將與「5G智慧杆標準推動聯盟」成員共同推動制定全球5G智慧桿技術標準，串聯智慧桿產業鏈，於台灣各縣市的城市場域進行5G智慧桿創新應用服務試驗，在推動國內5G智慧城市的同時，也將共同攜手搶進全球5G智慧杆的藍海商機。

遠傳轉型辦公室資深協理陳佳玲今日應邀參加中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）舉辦的「智慧交通國際論壇」，以「Telecom in ITS - FET Solutions Sharing」為題發表演說，分享運用「5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」紓解道路壅塞、增加運輸效率的解決方案。

健康領域也是智慧城市的重要方向，隨著5G商轉，遠傳長期投入的健康領域有了關鍵突破，讓5G遠距診療應用首度落地台東。今日遠傳獲邀於高雄市府舉辦的「大南方-新南向國際智慧城市論壇」分享5G遠距診療的現況與佈局。遠傳今年將在台東遠距診療門診新增心臟內科，積極地將5G遠距診療服務延伸至全台更多鄰里村落，並預計將5G技術導入居家照護與長期照顧服務，可望藉由科技減少家庭的照顧壓力與社會成本，建構更全面性的城市醫療照護網。

(中時 )