中芯國際（SMIC），將在深圳建設一個新工廠，建廠預估將花費23.5億美元。中芯國際將與深圳市政府共同投資。

在與美國的緊張關係中，中芯國際是大陸提高半導體行業自給自足計劃的關鍵，美國目前已顯現對半導體領域對外國技術的依賴。

去年12月，華盛頓將中芯國際列入實體名單，該名單限制了美國公司向其出口技術。此舉被視為對中芯國際追趕最先進晶片製造技術的能力的打擊。

未來新的深圳工廠將幫助中芯國際提高28奈米及以上晶片的生產。雖然這個技術目前已經算落伍了。台積電和三星正在製造5奈米半導體，這是智慧手機中最先進的晶片。

但是最近全球半導體的短缺使汽車等某些行業需要晶片。但是這些行業不一定需要最新的晶片技術。一位分析師此前告訴CNBC，中芯國際可以透過其較早的晶片技術來滿足部分此類需求。

中芯國際表示，來自深圳市政府的資金將使它「擴大生產規模，提高奈米技術服務水平，從而獲得更高的回報。」

中芯國際將持有深圳子公司55％的股份，而政府的投資部門將持有不超過23％的股份。其餘資金將來自第三方投資者。

(中時新聞網)