美國半導體巨頭英特爾宣布推動IDM2.0，將在亞利桑那州打造2座晶圓廠，開展晶圓代工業務。英特爾執行長傑辛格（Pat Gelsinger）表示，太多晶片在亞洲生產了，這並不是件好事。

傑辛格於24日宣布，擬在亞利桑那州斥資200億美元打造2座晶圓廠，投入代工業務，引發外界不禁聯想，英特爾是要挑戰三星、台積電晶圓代工霸主地位；但隨後，英特爾又將CPU生產線外包給台積電，讓人不禁霧裡看花。

根據《BBC》25日報導，傑辛格受訪時表示，全球有80%的晶片產能都在亞洲，如智慧型手機、遠端的趨勢，甚至是自動化汽車等，所有電子產品都與半導體晶片息息相關，對全世界來講，一個關鍵技術如此集中，並不是一個好現象；這世界需要更加平衡的供應鏈，而我們正在為此而努力。

傑辛格補充，英特爾預計將在歐洲興建1座晶圓廠，但並未透露確切位置。

該報導指出，英特爾建造晶圓廠的舉動並無法緩解全球晶片短缺的問題，但卻對西方在晶圓供應方面多了一分保障；此外，不少歐盟和美國的政客都呼籲，在國內建立晶圓廠。

(中時新聞網)