美國海軍部日前發布《無人戰役架構報告》，作為美海軍和海軍陸戰隊推進無人系統建設和運用的綱領性文件，陸媒《環球時報》19日報導，總的來看，美軍大力發展無人作戰系統，是為適應與中俄進行軍事對抗需要而做出的戰略選擇。滿足大國競爭需要而設計的「分散式作戰」原則的要求。無人系統功能較為單一，造價便宜數量多，屬於「戰爭可消耗品」，可以迅速替補，對作戰進程影響不大。同時還可大大減少美軍人員傷亡；用更低成本讓對手花更多的錢反制，從經濟上把對手拖垮。

美軍《報告》聲稱，美海上力量廣泛運用無人作戰系統，將改變「大國競爭」海上戰爭形態，賦予美海軍和海軍陸戰隊不對稱優勢。無人作戰系統具有六大作戰優勢：通過自動路線規畫和回收，為關鍵作戰人員減輕負擔；能夠在複雜危險環境中展開行動，降低部隊面臨的風險；強化對作戰地域的態勢感知與利用能力；具備超過人體極限的遠距離、長航時持久能力；由於人在指揮所中，方便提供快速與分散式決策；通過分散式的網路節點為部隊提供強大、即時的網路連接能力。

經過多年的研發、試驗和驗證，目前美海軍擁有4種類型無人作戰系統：

第一，無人機，美海軍與海軍陸戰隊正在研發和使用的無人機機型已多達十幾種。像MQ-8C「火力偵察兵」無人直升機已經裝備在瀕海戰鬥艦上，提供情報偵察和目標定位能力。美海軍的MQ-4C「海神」無人機和海軍陸戰隊的MQ-9A「收割者」早已開始執行先期偵察工作。未來，美海軍的MQ-25A無人機將成為首款航母艦載無人授油平台，主要承擔為艦載機聯隊提供空中加油任務。美海軍陸戰隊司令大衛．伯傑宣稱，未來中短期內，海軍陸戰隊一半的航空器將是無人機，大部分遠征後勤任務將由無人系統擔負。

第二，水下無人裝置，包括水面作戰平台和潛艇發射、回收的水下無人艇、水下滑翔器等，既可以充當大範圍、大深度運動的海洋環境監測平台，發揮情偵監作用，也可以充當反水雷利器。

第三，水面無人艇。美海軍已經正式推出「海上獵人」無人艇，主要用於偵察和跟蹤潛艇、執行近海任務。目前美海軍正在研發中大型無人艇，能夠搭載彈藥，與現有海上作戰平台實現互聯互通，成為海上打擊系統的一部分。

第四，陸上無人機器。主要是海軍陸戰隊使用的各種陸上無人戰鬥系統和作戰支援系統，像美海軍陸戰隊正在驗證使用「遠征火力遙控地面單元」這一無人系統來發射「海軍打擊導彈」，由無人機進行目標指示，實施遠端打擊。

(中時 )