國際股、匯市19日上午震聲隆隆，台股大跌200點、台幣對美元大貶近1.3角，台灣銀行牌告匯價11點過後出現28.49，快速逼近今年來最弱即期匯率28.51（2021/01/11），將完全回補近3個月來的升值幅度。

外銀交易室分析，台幣是跟著亞幣的快速轉貶方向，韓元的貶值幅度更是驚人到今天上午就出現0.52％的貶幅，驅動非美貨幣走貶的主因和美債殖利率一度升破1.75％有關。

非美貨幣的匯率翻轉，從2、3周之前美債出現利率變動就蠢蠢欲動。瑞銀財富管理投資總監辦公室亦提前表態，下調亞太貨幣升值預期，未來 12 個月即期匯率的平均升值預期，從中個位數調降至 2％～3％。

雖然如此，瑞銀財富管理投資總監辦公室強調，美國實際利率走強不代表亞太貨幣一定要貶值，從過去15年數據看來，美息上升及亞太貨幣升值「是可以並存的」，亞太經濟現階段及前景展望均處於堅實成長，瑞銀估測亞太區（不包括日本）未來12個月的GDP季增長可以達到 5.7％，近日亞太貨幣的走軟不影響中長期的走升趨勢。

(工商 )