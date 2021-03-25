在全球經濟重啟與政策正常化之後，市場開始擔憂大陸官方可能開始積極緊縮貨幣和財政政策，陸股因此遭到拋售，陸股基金績效也出現明顯回檔，但因衝擊陸股不利因素多反應在價格上，法人仍維持加碼看法。

貝萊德表示，雖然美國公債殖利率上揚也為全球資產帶來壓力。在大陸兩會結束後，緊縮風險有所下降，從戰略性配置的角度來看，相對參考指標，因此，仍維持加碼大陸相關資產的看法。此外，全球指數裡的大陸市場比重仍然偏低 (佔MSCI ACWI指數（包括離岸股票）和彭博巴克萊全球綜合債券指數的比例不到10％，大陸資產和全球其他資產的相關性低，有助於分散投資組合的風險。

正因中國A股的表現與已開發市場股票的相關性低，大陸政府債券和其他全球同類型資產也是一樣，在近期全球債券殖利率大幅上升的同時，在大陸政府債券表現相對穩定，且經通膨調整後的10年殖利率高於3％，仍遠大於已開發市場的同類型資產。

大陸近期已解除大多數中國國內的疫情防堵限制，為更強勁的經濟成長和進一步的緊縮政策做好準備，近期優於市場預期的數據顯示，市場低估大陸經濟仍然充滿韌性。大陸官方決策者聚焦在經濟成長的品質並明確表示願意讓金融市場流動性保持在可控制範圍內，且也允許短期利率偶爾上升，施政方向明顯與其他國家不同。這個鷹派政策方向也衝擊市場表現，但貝萊德認為已經大多反應在市場價格上。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，3月份是港股公布股利的時程，價值股財報表現隨著景氣復甦，加上疫情影響降低，營收成長動能強勁，近期不少公司宣告的股利都較去年大幅成長，或優於市場預期，為價值股的補漲動能增添柴火，不少近期公布股利的公司，股價都呈現跳漲；換句話說，除息行情正在港股熱鬧上演，建議投資人適時入場布局。

(工商 )