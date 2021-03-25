近年來隨大陸債市開放加快，外資持續增持配置大陸債券，根據人行發佈的《2020年第四季度中國貨幣政策執行報告》顯示，2020年境外資金流入陸債超過人民幣1兆元，60％以上是境外央行的長期資金，中央國債登記結算有限責任公司發佈的最新資料也顯示，2018年12月以來至2021年2月，境外機構已經連續27個月增持陸債，外國投資者看好與經濟基本面向好有關，尤其陸債盈利能力具較強吸引力。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，3月30日富時羅素將宣佈是否確認納入大陸國債，意味著陸國債有望納入全球三大債券指數，加上投資准入程度改善等因素，境外投資者配置陸債的步伐將加快，有助陸債引入更多投資者，大陸高收債吸引力可望提升。今年前二個月，大陸宏觀經濟整體恢復向好，主要指標增幅明顯，生產有所加快，需求穩步恢復，經濟活動預期向好為利率水準保持穩定提供了支撐。

從流動性觀察，林邦傑指出，近期市場流動性整體合理充裕，2月M2年增10.1％，新增社融也創歷史同期新高，受流動性整體充裕影響，利率水準總體穩定，將嘉惠大陸債市表現。

林邦傑認為，經濟持續復甦令大陸財政與貨幣刺激逐步退場，但人行重申貨幣政策將維持穩健，將緩和對流動性與房地產市場影響，信評公司惠譽日前也提到，將大陸今年GDP增長預測，由原先的8％上調至8.4％，且2022年增長將為5.5％。在房地產方面，新房銷售將可從疫情衝擊中復甦，隨殖利率波動趨緩，資金將回流深具投資價值的大陸高收益債市場。

(工商 )