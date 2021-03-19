第二家純網銀連線商業銀行（LINE Bank）也即將開業了！連線商業銀行（LINE Bank）總經理黃以孟19日在參加存款保險簽約典禮表示，LINE Bank將在2021年3月24日對集團員工展開試營運，試營運約一個月，預計4月下旬可正式對外開業，「一定會有小確幸給大家。」他也透露，首波會推出「新型態定存」、發簽帳金融卡。

連線銀行總經理黃以孟指出，開業初期會推出的「亮點」服務包括：「很不一樣的」定存、國內跨行轉帳與提款、在國內外都可提款的簽帳金融卡、個人信貸，至於信用卡因需要準備時間長日後再推出，簽帳金融卡則是可與存款綁定，且民眾也有提款需求，所以先推出。

黃以孟指出，目前LINE Bank員工數達230人，客服建置約30人，視情況也會有外包。LINE Bank目前在整合測試、使用者測試、壓力測試等各項測試都已告一段落，已準備好開業，試營運將在3月24日，採邀請制，將針對LINE台灣旗下三家公司員工700多人展開，試營運約一個月後可正式對外營運，預期4月下旬可正式開業。

首家純網銀樂天商銀在開幕時因資安考量採「低調風」，LINE Bank是否跟進？黃以孟表示，很難界定低調、高調，但一定會做宣傳，會透過LINE、各種數位管道來與客戶溝通、讓大家熟悉，一定會讓LINE所有用戶知道LINE Bank開業，至於會採實體還是線上開業還在評估中。

黃以孟表示，與傳統銀行不同的是純網銀必須特別重視流動性管理。傳統銀行有線下的客戶，所以有一部份存款是在營業時間才會流動，但純網銀是24小時存款都有可能流動。

黃以孟也指出，台灣LINE Bank會參考兩大成功經驗，一是LINE Bk泰國2020年第四季已上線，四個月內，用戶數已突破200萬人，二是LINEpay Money二年也有300多萬人開戶，由於電支開戶跟純網銀很像，都要採實名制、上傳資料，相當有參考價值。

黃以孟強調，開業後「不會用不當價格競爭」，但還是會有行銷活動，開業初期一定會給大家「小確幸」。

(工商 )