環宇-KY（4991）2020年第四季虧損擴大，全年稅後虧損1.13億元，每股虧損1.28元，主要受中國基建招標前客戶下單保守、疫情下庫存水準高，致自有品牌（KGD）產品出貨下滑，且業外認列投資晶成半導體、常洲承芯半導體的投資損失所致，以致營運未達標，目前在晶成的設備已到位，靜待量產訂單，營運就會有起色。

環宇-KY目前的合資公司包括晶成半導體、常州承芯半導體，近期新成立上海宙鎵光電，以經營光電元件業務為主。晶成半導體設備已到位，開始提列折舊，然客戶訂單未如預期，因而處於虧損，年度認列損失約2.3億元；承芯半導體也處於設廠投資階段，也因折舊攤提，年度認列投資損失約1,900萬元。

針對產品方面，毛利率較高的KGD在去年第四季營收比重下滑、自61％降至約47％，也是影響獲利表現欠佳的關鍵之一。光電產品代工則占18％、無線射頻代工相關33％，其他占2％；單看KGD的終端應用，數據中心約占76％、基站17％、PON 7％。

(工商 )