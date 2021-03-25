新普(6121)公布2020年財報，全年稅後盈餘達50.5億元，年成長32.06%，創下歷年新高，每股盈餘為27.3元，由於NB市況依舊熱絡，且轉投資AES-KY(6781)今年營運可望維持高度成長，新普科今年營收可望勝去年。

停滯多年的NB產業因居家辦公及線上教學自2020年重啟成長，且電動兩輪車因新冠肺炎疫情銷售亮眼，加上佈局多年的資料庫中心儲能產品BBU開始收割，新普科2020年合併營收達854.71億元，年成長15.92%，創下歷年新高，營業毛利為100.02億元，年成長32.9%，合併毛利率為11.7%，年增1.49個百分點，營業淨利為66.58億元，年成長57.33%，稅後盈餘為50.5億元，年成長32.06%，亦是歷年新高，每股盈餘為27.3元。

新普科董事會也通過每股配息19.1元，亦創下歷年新高。

由於NB、電動自行車及資料庫中心備援電池(BBU)需求強勁，新普科前2月合併營收145.5億元，年成長69.09%，創下歷年同期新高，新普科預估，第1季營運可望優於去年同期，今年上半年業績亦不看淡，全年營收有機會勝去年。

(時報資訊)