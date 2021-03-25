晶呈科技(4768)2020年合併營收5億3,354萬元、營業淨利1億863萬元、稅後淨利7,869萬元，年增率分別為4.6％、197％與266％，推升營收、獲利創下興櫃掛牌以來新高，EPS 1.73元。董事會通過每股配發現金股利0.8元，股票股利0.2元，配發率為57.8％。

展望今年，晶呈看好半導體對高階製程需求，目前產能規畫，一廠主要生產C4F8並供貨給各大半導體客戶，二、三廠規畫生產C4F6與SiF4，二廠土地已取得，正規畫建廠事宜，並持續提高特氣在國內市場佔有率；開拓現有半導體材料製造與銷售，並開發新客戶提高市場佔有率，增加應用自有專利「氣相蝕刻技術」於非電子產業，以期本業成長無虞；加計晶圓重生與CMW銅磁晶片，加強推廣，以期積極爭取訂單，三大核心動能與技術，中長期營運成長可期。

晶呈2020年全年毛利率38％，較2019年增加10個百分點，亦創興櫃掛牌以來新高，係半導體所須特殊氣體的銷售占比逐步成長，推升毛利率上揚，晶呈2020年特殊氣體產品占整體營收比重為91％，隨著台灣半導體產業興盛，將持續提高國內市場占有率，並耕耘晶圓重生與CMW銅磁晶片以期逐步增加營收，強化營運三箭。

(時報資訊)