富邦金(2881)總經理韓蔚廷今表示，富邦金股利政策向來一致，去年富邦金獲利創新高，股利一定會反應獲利，一定會優於往年，投資人可以合理期待。去年富邦金的每股盈餘(EPS)為8.54元。

展望2021年，富邦金認為，受惠三大利多內外助攻，樂觀看待營運表現。利多一，看好台灣及全球經濟發展：疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦，加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現，今年台灣經濟成長挑戰4%以上，金融業可望受惠就業市場穩定、股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。

利多二，利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好：未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素，對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言，兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢，同時執行資產配置調整。

利多三，公開收購日盛金控：不但創下國內首樁「金金併」的里程碑，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。富邦金控合併日盛金控之後，證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，進一步提供客戶一步到位之金融服務。整體而言，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。

(時報資訊)