台股清明節後股價走高，而期富邦VIX（00677U）淨值跟進跌跌不休，清明節後的第一個交易日4月6日再出現2元以下的估計淨值，開盤後再創低驚見1.86元的數字，而即時報價也跌破2元，這也代表期富邦VIX恐進入清算倒數期，若接下來連30天淨值都不及2元，富邦投信須申報清算。

主管機關審視清算門檻，是依投信公司收盤後結算的淨值為準，開盤和盤中預估淨值不影響，主要作為交易參考。但通常台股開盤時段的美股電子盤變化不大，因此盤後結算的淨值一定程度連動估計值，投資人在預估淨值跌落2元之下，應更加留意1日及近期收盤後結算的淨值是否跟進且持續低於2元。

若期富邦VIX淨值接下來連30天都沒大漲彈回2元之上，平均淨值低於2元，富邦投信須依規定申報清算，到通過審查及公布下市日，投資人仍可於下市前交易該ETF，選擇是否做賣出或參與清算。

今早期富邦VIX雖然仍有溢價，但盤中股價已經低於2元，清算風險再拉警報！

(時報資訊)