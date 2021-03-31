上海商銀(5876)董事會通過配發1.7元現金股利，去年全年EPS為3.01元，以今盤中股價41.9元計，股息殖利率為4%。

上海商銀為順應FinTech的發展潮流與數位時代的來臨，積極開發、參與各項數位金融服務，並廣泛運用票交所業務平台各項功能於服務客戶，如透過eDDA電子化授權系統，協助商進行證券交割帳戶線上約定、協助電商線上綁定銀行帳戶連結扣款服務；透過eACH圈存扣款系統提供線上即時入扣帳服務，以及結合電支街口支付、歐付寶、橘子支付等電子支付收款服務，並協助證券商發展證券分戶帳業務以與國外證券交割制度接軌，亦有相當成效。

萬事達卡今宣布上海商銀成為全台首家加入萬事達卡無價星球聯盟(Priceless Planet Coalition)計畫的金融夥伴，承諾與聯盟成員攜手，共同達成五年內於全球種下1億棵樹的目標。上海商銀總經理林志宏表示，上海商銀持續關注環境議題，亦配合金管會大力推動永續發展，全力發展本行ESG策略。本次換發的小小兵環保回饋卡，採用PET-G環保材質版本，是目前所有塑料中最為環保的材料，有效降低環境傷害。同時藉由消費回饋基金投注於植樹計畫應用，致力於以實際行動支持環境永續發展。

上海銀表示，即日起至6月30日前，只要持上海商銀全新小小兵環保回饋卡消費，上海商銀將提撥消費金額之0.2%作為植樹計畫的基金。

(時報資訊)